Бывший защитник «Севильи» Тассано стал игроком «Химок»

Состав «Химок» укрепил уругвайский защитник Кристиан Тассано. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Сегодня, 10 февраля, бывший футболист испанской «Севильи» заключил контракт на два года.

Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным портала Transfermarkt, переход игрока обошелся «Химкам» в 300 тысяч евро.

Напомним, последней командой 26-летнего защитника была португальская «Санта-Клара». Также он выступал за аргентинский «Росарио Сентраль», нидерландский «Твенте» и уругвайский «Данубио».

В нынешнем сезоне Тассано провел 15 матчей и забил 1 гол. Что касается «Химок», то команда идет предпоследнем, 15-м месте в РПЛ, набрав 12 очков.