«Милан» дома победил «Торино», прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Италии

Футболисты «Милана» на своем поле минимально обыграли «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит во втором тайме – нападающий хозяев Оливье Жиру точно пробил головой по воротам голкипера соперников Вани Милинковича-Савича после фланговой подачи защитника Тео Эрнандеса на 62-й минуте.

Таким образом, подопечные Стефано Пиоли одержали свою первую победу в последних шести играх Серии А. В данный момент «россонери» поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Торино» идет седьмым (30 очков).

18 февраля «Милан» сыграет на выезде с «Монцой», а «Торино» двумя днями позже у себя примет «Кремонезе».

Чемпионат Италии

22-й тур

«Милан» – «Торино» – 1:0 (0:0)

Гол: Жиру, 62.