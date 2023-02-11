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«Милан» дома победил «Торино», прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Италии

Красно-черные поднялись на третью строчку в таблице.
11 февраля 2023 00:42
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Милана» на своем поле минимально обыграли «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит во втором тайме – нападающий хозяев Оливье Жиру точно пробил головой по воротам голкипера соперников Вани Милинковича-Савича после фланговой подачи защитника Тео Эрнандеса на 62-й минуте.

Таким образом, подопечные Стефано Пиоли одержали свою первую победу в последних шести играх Серии А. В данный момент «россонери» поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Торино» идет седьмым (30 очков).

18 февраля «Милан» сыграет на выезде с «Монцой», а «Торино» двумя днями позже у себя примет «Кремонезе».

Чемпионат Италии

22-й тур

«Милан» – «Торино» – 1:0 (0:0)

Гол: Жиру, 62.

источник: «Советский спорт»
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«Милан» дома победил «Торино», прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Италии
Красно-черные поднялись на третью строчку в таблице.
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