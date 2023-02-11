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Казахстанский защитник Лев Скворцов стал игроком «Химок»

Контракт рассчитан до конца сезона.
11 февраля 2023 11:26
автор: Артур Гичунцев

«Химки» подписали нового защитника. Им оказался 23-летний футболист из Казахстана Лев Скворцов. Как сообщает клубная пресс-служба, контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, Скворцов – воспитанник «Астаны». За первую команду он провел 8 матчей и получил две желтых карточки. Также в карьере защитника были «Туран» (24 матча) и «Атырау» (10). За молодежную сборную Казахстана футболист провел 18 встреч.

Что касается «Химок», то команда Спартака Гогниева занимает предпоследнее, 15-е место в РПЛ, набрав 12 очков.

источник: ФК «Химки»
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