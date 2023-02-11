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Почеттино отказался работать в «Лидсе»

Клуб ищет нового тренера после увольнения Джесси Марша.
11 февраля 2023 11:46
автор: Артур Гичунцев

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино получил предложение от «Лидса». Об этом сообщил журналист Клаудио Маури.

По его данным, бывший наставник «Тоттенхэма» ответил отказом. О причинах такого решения не уточняется.

После неудачи с Почеттино «павлины» вышли на связь с экс-тренером «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, но и тот не стал подписывать контракт.

Напомним, 6 февраля «Лидс» уволил американского специалиста Джесси Марша. В данный момент команда идет на 16-м месте в АПЛ, набрав 19 очков.

источник: «Советский спорт»
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