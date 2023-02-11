Доннарумма о кризисе в «ПСЖ»: Мы прекрасно знаем, на что способны

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал информацию об игровом кризисе команды в последних матчах.

«Обеспокоен ли я ситуацией в «ПСЖ»? Я разочарован, потому что мы действительно хотели продолжать борьбу за Кубок Франции, но у меня нет никаких опасений. Мы прекрасно знаем, на что способны. Мы все едины и сосредоточены на решении других задач», - приводит слова вратаря французская пресса.

Напомним, в 1/8 финала парижане сенсационно уступили «Марселю» со счетом 1:2. Главная звезда команды - Килиан Мбаппе не принимал участия во встрече из-за травмы.

14 февраля «ПСЖ» ждет первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».