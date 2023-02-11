Мальдини подтвердил желание «Милана» продлить контракт с Леау

«Милан» заинтересован в продлении договора с форвардом сборной Португалии Рафаэлем Леау. Об этом заявил технический директор «россонери» Паоло Мальдини.

«Сейчас мы работаем над новым контрактом с Леау. Встречи не запланированы, но ее легко можно было бы провести с помощью видеозвонка», – рассказал функционер известному инсайдеру Фабрицио Романо.

Леау 23 года. Он выступает за красно-черных с августа 2019 года. В нынешнем сезоне Серии А португалец провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Миланом» истекает 30 июня 2024 года.