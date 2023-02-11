Осимхен и Кварацхелия намерены продлить контракты с «Наполи»

Нападающие «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен намерены остаться в «Наполи» после окончания сезона, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, с представителями футболистов уже начал вести переговоры спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли. В последнее время вокруг возможных переходов обоих нападающих публиковалось немало слухов. Но Джунтоли отметил, что футболисты довольны нынешним положением.

Соглашение с Осимхеном предполагается продлить до 2026 года, а с Кварацхелией до 2027 года. Также предполагается, что зарплата обоих футболистов будет увеличена.