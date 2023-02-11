Футболисты «ПСЖ» заболели вирусной инфекцией

У футболистов «Пари Сен-Жермен» обнаружены симптомы вирусной инфекции, сообщают французские СМИ.

По данным источника, у нескольких игроков основного состава диагностировано заболевание кишечника, наблюдаются рвота, боли в животе, повышенная температура. О масштабах заражения не сообщается, но отмечается, что главный тренер Кристоф Галтье сделает несколько замен в основном составе.

Ранее было заявлено, что субботнюю игру с «Монако» пропустят Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 54 очка, опережая на 8 очков «Марсель». У «Монако» - 44 очка, монегаски занимают четвертое место в Лиге 1.