Хави - о будущем Бускетса в «Барселоне»: Ему нужно решить, чем он хочет заниматься

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о ситуации с полузащитником Серхио Бускетсом, чей контракт истекает летом 2023 года.

«Серхио Бускетс - легенда, ему нужно решить, чем он хочет заниматься в будущем - мы ждем его. Никаких проблем ни со мной, ни с Лапортой, атмосфера отличная», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Ранее сообщалось, что хавбек готов подписать с сине-гранатовыми краткосрочный контракт с пониженной зарплатой. Действующее соглашение с Бускетсом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Серхио – воспитанник «Барсы». За первую команду каталонского гранда он играет с 2008 года. На его счету 701 матч и 33 трофея, в том числе 3 победы в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпиона Испании.