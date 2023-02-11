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Дзюба – о выступлениях за «Адану Демирспор»: Это был безумно интересный, но тяжелый опыт

По словам нападающего, ему комфортнее играть на родине.
11 февраля 2023 16:55
автор: Артур Гичунцев

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба вспомнил период карьеры, проведенный в турецком клубе «Адана Демирспор».

«Можно долго рассказывать, если коротко: это был безумно интересный, но тяжелый опыт. Я его расцениваю положительно. Я вышел из зоны комфорта, попробовал. Я многое смог переосмыслить в плане человеческих и в плане всего. Русская земля – это мое, мне тяжело вне. Хотя я очень хорошо коммуницировал с ребятами, со многими по сей день переписываюсь и общаюсь, но, наверное, не мое», – заявил футболист пресс-службе «Локо».

Напомним, 34-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом 18 августа 2022 года. Стороны расторгли соглашение через три месяца, 3 ноября. За «Адану Демирспор» форвард провел 5 матчей и забил 1 гол. В «Локомотив» Дзюба перешел 8 февраля на правах свободного агента.

источник: «Советский спорт»
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