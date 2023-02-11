Сборная России обыграла команду Латинской Америки на Кубке легенд

Российские футболисты обыграли команду Латинской Америки в матче Кубка легенд в Москве. Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу россиян.

В составе сборной России отличились хет-триком Павел Погребняк, дублем Дмитрий Аленичев, по голу на счету Олега Корнаухова, Евгения Алдонина и Андрея Каряки. В составе соперника голы забили бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес, экс-полузащитник казанского «Рубина» Алехандро Домингес, Диего Лугано и Дуглас Майкон.

Лучшим игроком встречи был признан бывший главный тренер московского «Спартака» Аленичев. В следующем матче сборная России сыграет с командой легенд Европы.

Турнир Кубок легенд продлится до 12 февраля. Россияне выигрывали турнир 13 раз, уступив титул лишь в 2020 году сборной звезд.