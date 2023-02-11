Эмери провел встречу с полузащитником «Астон Виллы» Коутиньо

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери провел встречу с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо. Об этом пишет зарубежная пресса.

Отмечается, что испанский специалист заверил футболиста, что рассчитывает на него. Тем самым специалист опроверг слухи о том, что клуб хочет продать 30-летнего игрока.

Ранее приводилась информация, что Коутиньо отклонил предложение перейти на правах аренды в турецкий «Галатасарай»

К слову, трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt.com в 18 миллионов евро.