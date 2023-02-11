«Челси» на выезде не смог обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ, Феликс забил дебютный мяч

«Вест Хэм» на своем поле принимал «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «молотобойцев» отличился Эмерсон (28-я минута).

«Аристократы» ответили забитым мячом в исполнении Жоау Феликса (16-я), для которого это дебютный гол за лондонскую команду.

Таким образом, команда Дэвида Мойеса с 20 очками располагается на 15-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера находятся на девятой строчке, имея в своем активе 31 очко.