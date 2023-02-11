Дзюба уверен, что найдет общий язык с Галактионовым в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

«Глубоко убежден, что мы точно сработаемся, потому что говорят, что я, мол, конфликтный; убежден, что мы совместной работой докажем, что Галактионов - сильный специалист, прогрессирующий», - сказал футболист на ютуб-канале московского клуба.

Напомним, что форвард перешел в «Локомотив» на правах свободного агента после того, как расторг контракт с турецким «Адана Демирспор». Там он провел пять матчей и забил один мяч.