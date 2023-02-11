Сборная России обыграла команду Европы в матче Кубка легенд

Футболисты сборной России обыграли команду Европы в матче Кубка легенд, проходящем в Москве. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян.

В составе российской сборной отличились Константин Головской, Юрий Жирков и Павел Погребняк, а также автогол на счету Педру Мендеша. У команды Европы голы на счету Хасан Кабзе и Камель Мерием, который был признан лучшим игроком матча.

Кубок легенд завершится 12 февраля. Россияне выигрывали турнир 13 раз, уступив титул лишь в 2020 году.