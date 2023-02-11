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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «ПСЖ»

Встреча состоится сегодня, 11 февраля.
11 февраля 2023 18:29

Тренерские штабы «Монако» и «ПСЖ» определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата Франции.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Кайю Энрике, Диатта, Камара, Фофана, Головин, Бен Сегир, Бен-Йеддер.

«ПСЖ»: Доннарумма, Данилу, Маркиньос, Битшиабу, Пембеле, Заир-Эмери, Витинья, Бернат, Солер, Экитике, Неймар.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 11 февраля, на стадионе Луи II. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Монаком» после 22-х туров с 44 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Лиги 1. «ПСЖ» находится на первой строчке, имея в своем активе 54 очка.

источник: «Советский спорт»
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Встреча состоится сегодня, 11 февраля.
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