Голы Мэддисона и Ихеаначо помогли «Лестеру» разгромить «Тоттенхэм» в матче АПЛ

«Лестер» на своем поле оказался сильнее «Тоттенхэма» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «лис».

В составе победителей отличились Нампалис Менди (23-я минута), Джеймс Мэддисон (25-я), Келечи Ихеаначо (45+4-я) и Харви Барнс (81-я).

Лондонцы ответили забитым мячом в исполнении Родриго Бентанкура (14-я).

Таким образом, команда Брендана Роджерса с 24 очками поднялась на 13-ю позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте находятся на пятой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Лестер» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» примет дома «Вест Хэм». Оба противостояния состоятся 19 февраля.