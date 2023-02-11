ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бавария» вновь разгромила «Бохум» и сохранила лидерство в чемпионате Германии

Счет в матче оказался скромнее, чем в игре первого круга, когда мюнхенцы забили семь безответных мячей.
11 февраля 2023 19:45
автор: Александр Евграфов

Футболисты мюнхенской «Баварии» победили «Бохум» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

У победителей мячи на счету Томаса Мюллера (41-я минута), Кингсли Комана (64) и Сержа Гнабри (73, пенальти). В первом круге чемпионата «Бавария» в гостях выиграла у «Бохума» - 7:0.

«Бавария» набрала 43 очка и продолжает лидировать в чемпионате Германии, «Бохум» с 19 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «Бавария» сыграет 18 февраля на выезде с менхенгладбахской «Боруссией», а «Бохум» в тот же день примет «Фрайбург»

Чемпионат Германии. 20-й тур

«Бавария» - «Бохум» - 3:0

Голы: Мюллер, 41. Коман, 64. Гнабри, 73 (с пенальти)

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Гол Троссарда не помог «Арсеналу» дома обыграть «Брентфорд» в АПЛ
Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
11.02.2023 19:58
Футбол
Голы Мэддисона и Ихеаначо помогли «Лестеру» разгромить «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Игра состоялась на стадионе «Кинг Пауэр».
11.02.2023 19:57
Футбол
«Бавария» вновь разгромила «Бохум» и сохранила лидерство в чемпионате Германии
Счет в матче оказался скромнее, чем в игре первого круга, когда мюнхенцы забили семь безответных мячей.
11.02.2023 19:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Головин открыл счет в матче с «ПСЖ» на 4-й минуте
Для россиянина это пятый гол в чемпионате Франции
11.02.2023 19:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
Академия РФС предложила Мостовому пройти обучение за 80 тысяч рублей
Ранее бывший футболист говорил о намерении начать тренерскую карьеру.
11.02.2023 18:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «ПСЖ»
Встреча состоится сегодня, 11 февраля.
11.02.2023 18:29
Футбол
Джеррард может возглавить «Лидс»
Ранее специалист возглавлял «Рейнджерс» и «Астон Виллу».
11.02.2023 18:15
Футбол
Сборная России обыграла команду Европы в матче Кубка легенд
Второй за день матч для российских футболистов завершился победой.
11.02.2023 18:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дзюба уверен, что найдет общий язык с Галактионовым в «Локомотиве»
Ранее форвард перебрался в московский клуб на правах свободного агента.
11.02.2023 18:00
Футбол
«Челси» на выезде не смог обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ, Феликс забил дебютный мяч
Встреча прошла в Лондоне на домашнем стадионе «молотобойцев».
11.02.2023 17:40
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика