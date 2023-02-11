«Бавария» вновь разгромила «Бохум» и сохранила лидерство в чемпионате Германии

Футболисты мюнхенской «Баварии» победили «Бохум» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

У победителей мячи на счету Томаса Мюллера (41-я минута), Кингсли Комана (64) и Сержа Гнабри (73, пенальти). В первом круге чемпионата «Бавария» в гостях выиграла у «Бохума» - 7:0.

«Бавария» набрала 43 очка и продолжает лидировать в чемпионате Германии, «Бохум» с 19 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «Бавария» сыграет 18 февраля на выезде с менхенгладбахской «Боруссией», а «Бохум» в тот же день примет «Фрайбург»

Чемпионат Германии. 20-й тур

«Бавария» - «Бохум» - 3:0

Голы: Мюллер, 41. Коман, 64. Гнабри, 73 (с пенальти)