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Гол Троссарда не помог «Арсеналу» дома обыграть «Брентфорд» в АПЛ

Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
11 февраля 2023 19:58

«Арсенал» на своей поле принимал «Брентфорд» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Леандро Троссард (66-я минута). Гости ответили забитым мячом в исполнении Айвана Тони (74).

Таким образом, команда Микеля Артеты с 51 очком продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Подопечные Томаса Франка находятся на восьмой позиции, имея в своем активе 34 очка.

Добавим, что 15 февраля «Арсенал» дома сыграет перенесенный матч 12-го тура против «Манчестер Сити», а «Брентфорд» у себя на стадионе проведет матч с «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура.

источник: «Советский спорт»
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