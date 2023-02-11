Поттер - о ничьей с «Вест Хэмом»: Мы вдохновлены командой и ее потенциалом, но работа все еще идет

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер дал комментарий после матча с «Вест Хэмом» (1:1) в 23-м туре чемпионата Англии.

«Мы хорошо играли, хорошо держали мяч, забили и искали возможности забить еще. Вы увидели наш потенциал. Это хороший состав, мы вдохновлены командой, но работа все еще идет», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Дэвида Мойеса с 20 очками располагается на 15-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера находятся на девятой строчке, имея в своем активе 31 очко.