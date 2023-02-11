Забитый мяч Головина помог «Монако» обыграть «ПСЖ» в центральном матче 23-го тура Лиги 1

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле нанес поражение «ПСЖ».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Головин и дважды - Виссам Бен-Йеддер.
Гости ответили лишь точным ударом Уоррена Заира-Эмери.
Таким образом, «Монако» набрал 47 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.
«ПСЖ» с 54 очками остался лидером чемпионата Франции.
Лига 1
23-й тур
«Монако» - «Пари Сен-Жермен» - 3:1 (3:1)
Голы: Головин, 4; Бен-Йеддер, 18; 45 - Заир-Эмери, 39.
источник: «Советский спорт»