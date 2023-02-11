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Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер» и вышла на второе место в Бундеслиге

Дортмундский клуб на три очка отстает от лидирующей «Баварии».
11 февраля 2023 21:13
автор: Александр Евграфов

Футболисты дортмундской «Боруссии» победили «Вердер» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Встреча в Бремене завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы у дортмундской команды забили Джейми Байно-Гиттенс (67-я минута) и Юлиан Брандт (85).

«Боруссия» набрала 40 очков и сместила «Унион» с второй строчки турнирной таблицы, однако у берлинской команды игра в запасе. Дортмундцы на 3 очка отстают от мюнхенской «Баварии», «Вердер» с 27 очками на 9-м месте.

В 21-м туре 19 февраля «Боруссия» примет «Герту», а «Вердер» сыграет днем ранее сыграет в гостях с «Айнтрахтом».

Чемпионат Германии. 20-й тур.

«Вердер» - «Боруссия» (Д) – 0:2 (0:0)

Голы: Байно-Гиттенс, 67; Брандт, 85.

источник: «Советский спорт»
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