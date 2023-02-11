Хави заявил, что де Йонг не продается: «Мы видим лучшего Френки с тех пор, как я здесь»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что нидерландский полузащитник команды Френки де Йонг не продается.

«Мы видим лучшего Френки с тех пор, как я со своим штабом приехал сюда. Де Йонг отлично справляется как в атаке, так и в обороне. Он обладает уверенностью, и мы им довольны. Он не продается», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Напомним, в текущем сезоне де Йонг провел 25 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил два мяча и одну результативную передачу.

После 20 туров каталонцы с 53 очками возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.