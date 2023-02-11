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«Рома» не смогла обыграть «Лечче» в матче Серии А

Встреча между командами завершилась вничью.
11 февраля 2023 21:59
автор: Александр Шульгин

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде сыграла вничью с «Лечче».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте: отличился Федерико Баскиротто. Гости смогли отыграться уже через десять минут: ответный мяч в активе Пауло Дибалы.

Таким образом, римляне набрали 41 очко и догнали идущий третьим «Милан».

«Лечче» с 24 очками остался на 14-й позиции.

Серия А
22-й тур
«Лечче» - «Рома» - 1:1 (1:1)
Голы: Баскиротто, 7 - Дибала, 17.

источник: «Советский спорт»
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