Галтье оказался разочарован поражением от «Монако»: Нам нужно найти больше баланса

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье дал комментарий после поражения своей команды в матче 23-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:3).

«Это трудный период и сложный отрезок в календаре, но результат все равно неудовлетворительный. Нам нужно найти больше баланса. Этого недостаточно для такой команды, как «ПСЖ», но таково текущее состояние», - приводит слова французского специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи «Монако» набрал 47 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» остался лидером чемпионата Франции, имея в своем активе 54 очка.