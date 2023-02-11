«Унион» обыграл «Лейпциг» и приблизился к лидирующей в Бундеслиге «Баварии»

«Лейпциг» на своем поле принимал «Унион» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу берлинского клуба.

В составе хозяев отличился Бенжамин Хенрикс (24-я минута).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Яника Хаберера (61-я) и Робина Кнохе (72-я, с пенальти).

Таким образом, команда Марко Розе с 36 очками осталась на пятой позиции турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Урса Фишера поднялись на вторую строчку, имея в своем активе 40 очков.

В следующем туре «Лейпциг» отправится на выезд к «Вольфсбургу» (18 февраля), а «Унион» у себя на стадионе сыграет с «Шальке» (19 февраля).