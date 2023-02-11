Мбаппе прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако» Головина

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение парижан в матче 23-го тура французской Лиги 1.

«Давайте оставаться сильными и едиными», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу монегасков, в составе которых отличились Александр Головин и дважды - Виссам Бен-Йеддер. Парижане ответили лишь точным ударом Уоррена Заира-Эмери.

Мбаппе не принимал участия в игре из-за травмы. Тренерский штаб команды надеется, что футболист сможет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Монако» набрал 47 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

«ПСЖ» с 54 очками остался лидером чемпионата Франции.