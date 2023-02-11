Артета похвалил «Брентфорд» после матча в АПЛ: Аплодисменты соперникам за то, как они боролись

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после матча с «Брентфордом» (1:1) в 23-м туре чемпионата Англии.

«Очень сложная игра. Мы знали, что так будет. Аплодисменты соперникам за то, как они боролись. Но я считаю, что мы доминировали и имели хорошие моменты», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Микеля Артеты с 51 очком продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Подопечные Томаса Франка находятся на восьмой позиции, имея в своем активе 34 очка.

Добавим, что 15 февраля «Арсенал» дома сыграет перенесенный матч 12-го тура против «Манчестер Сити», а «Брентфорд» у себя на стадионе проведет матч с «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура.