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Фофана заявил, что «Монако» победил «ПСЖ» благодаря дисциплине

Мяч Головина помог монегаскам обыграть лидера чемпионата Франции и подняться на второе место.
12 февраля 2023 12:31
автор: Максим Скороходов

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана рассказал, благодаря чему его команда выиграла у «ПСЖ» (3:1) в 23-м туре Лиги 1.

Напомним, что счет во встрече открыл российский полузащитник монегасков Александр Головин

«Я не думаю, что мы владели преимуществом, но зато мы играли очень сплоченно, доставили парижанам проблемы своей дисциплиной и, как мне кажется, в ключевые моменты встречи смогли опереться на опыт. Мы сыграли убедительно и сумели забить, когда было нужно», - приводит пресс-служба «Монако» слова своего футболиста.

После этой встречи «Монако» набрал 47 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» остался лидером чемпионата Франции, имея в своем активе 54 очка.

В следующем туре «ПСЖ» 19 февраля примет «Лилль», а «Монако» в этот же день сыграет на выезде против «Бреста».

источник: «Советский спорт»
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