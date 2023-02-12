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Вратарь бельгийского клуба скончался после отраженного пенальти

Трагедия произошла во время матч любительской лиги.
Вратарь бельгийского клуба скончался после отраженного пенальти
12 февраля 2023 12:45
автор: Александр Евграфов
автор фото: nieuwsblad.be

Вратарь бельгийского клуба «Винкель-Спорт» Арне Эспил скончался после отраженного пенальти во время матча любительской лиги Бельгии, сообщают бельгийские СМИ.

После того, как он смог отразить 11-метровый удар Эспил почувствовал себя плохо и упал на поле. К нему на помощь поспешили медработники команды, а затем врачи скорой помощи, но по дороге в больницу 25-летний футболист скончался.

«Это катастрофа и шок для всех. Арне был в клубе всю жизнь, его очень любили. Он был очень отзывчивым парнем, готовым помочь и поддержать. Это сильный удар для всех нас», - сказал спортивный менеджер клуба Патрик Ротсарт.

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