Вратарь бельгийского клуба скончался после отраженного пенальти

Вратарь бельгийского клуба «Винкель-Спорт» Арне Эспил скончался после отраженного пенальти во время матча любительской лиги Бельгии, сообщают бельгийские СМИ.

После того, как он смог отразить 11-метровый удар Эспил почувствовал себя плохо и упал на поле. К нему на помощь поспешили медработники команды, а затем врачи скорой помощи, но по дороге в больницу 25-летний футболист скончался.

«Это катастрофа и шок для всех. Арне был в клубе всю жизнь, его очень любили. Он был очень отзывчивым парнем, готовым помочь и поддержать. Это сильный удар для всех нас», - сказал спортивный менеджер клуба Патрик Ротсарт.