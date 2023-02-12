Гол Смолова с пенальти принес «Динамо» победу над ташкентским «Олимпиком»

Московское «Динамо» в товарищеском матче победило ташкентский «Олимпик» со счетом 1:0.
Единственный мяч игры на 79-й минуте забил Федор Смолов с пенальти, заработанного Георгием Сулаквелидзе.
Добавим, что 12 февраля бело-голубые проведут вторую контрольную игру за сутки, сыграв с подмосковными «Химками», матч начнется в 17:00 мск.
Товарищеский матч
«Динамо» (Россия) - Олимпик (Узбекиста) - 1:0 (0:0)
Гол: Смолов, 79 (пен.)
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Осокин, Маричаль, Паршивлюк, Норманн, Александров, Сулаквелидзе, Грулев, Макаров, Тюкавин.
источник: «Советский спорт»