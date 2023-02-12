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Гол Смолова с пенальти принес «Динамо» победу над ташкентским «Олимпиком»

Матч прошел в турецком Белике.
12 февраля 2023 12:51
автор: Максим Скороходов

Московское «Динамо» в товарищеском матче победило ташкентский «Олимпик» со счетом 1:0.

Единственный мяч игры на 79-й минуте забил Федор Смолов с пенальти, заработанного Георгием Сулаквелидзе.

Добавим, что 12 февраля бело-голубые проведут вторую контрольную игру за сутки, сыграв с подмосковными «Химками», матч начнется в 17:00 мск.

Товарищеский матч

«Динамо» (Россия) - Олимпик (Узбекиста) - 1:0 (0:0)

Гол: Смолов, 79 (пен.)

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Осокин, Маричаль, Паршивлюк, Норманн, Александров, Сулаквелидзе, Грулев, Макаров, Тюкавин.

источник: «Советский спорт»
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