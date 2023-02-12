«Газиантеп» снялся с чемпионата Турции из-за землетрясения в стране

Футбольный клуб «Газиантеп» объявил о снятии с чемпионата страны, опубликовав соответствующее заявление.

«Наш клуб не может продолжать спортивную деятельность в нынешних сложных условиях. В связи с этим совет директоров принял решение отказаться от участия в соревнованиях суперлиги и кубка страны», - говорится в заявлении.

В команде поблагодарили всех за поддержку и отметили, что верят в скорое восстановление страны в целом и региона после землетрясения.

Ранее о снятии с чемпионата Турции объявил клуб «Хатайспор».

«Газиантеп» набрал 25 очков в 22 турах и занимает десятое место в турнирной таблице.

В понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Разбор завалов продолжается.