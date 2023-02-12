«Саутгемптон» второй раз за сезон уволил главного тренера

Футбольный клуб «Саутгемптон» второй раз в сезоне уволил главного тренера, сообщается на официальном сайте команды.

В отставку отправлен Натан Джонс, который в ноябре минувшего года сменил австрийца Ральфа Хазенхюттля. Вместе с Джонсом клуб покинули его помощники Крис Коэн и Алан Шихан.

Исполнять обязанности руководителя команды до назначения нового главного тренера будет испанец Рубен Сельес.

«Саутгемптон» потерпел три поражения подряд и с 15 очками в 22 матчах замыкает турнирную таблицу Английской премьер-лиги.