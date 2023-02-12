«Химки» проиграли «Мактааралу» в товарищеском матче

Подмосковные «Химки» проиграли казахстанскому «Мактааралу» в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Турции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу футболистов «Мактааралу».

В составе «Химок» голами отметились Александр Долгов и Лев Скворцов.

«Химки» в воскресенье проведут еще один товарищеский матч против «Динамо». Подмосковный клуб после 17 туров набрал 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в зоне вылета из Российской премьер-лиги. Игры чемпионата России возобновятся в марте.