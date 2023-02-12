Главный тренер «Динамо» - о состоянии Грулева: Получил небольшой удар, но ничего серьезного

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал состояние нападающего команды Вячеслава Грулева.

Напомним, что 23-летний форвард сломал ключицу в концовке первой части сезона и готовился ко второй по индивидуальной программе.

12 феврале Грулев вышел в стартовом составе «Динамо» на товарищеский матч против ташкентского «Олимпика» (1:0) и был заменен на 60-й минуте, при этом футболист заметно хромал.

«Он получил небольшой удар, но ничего серьезного. Мы изначально планировали, что Грулев, Норманн и Лаксальт проведут на поле 60 минут, и они их отыграли», - сказал главный тренер «Динамо» клубной пресс-службе.

Добавим, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги Грулев провел 16 матчей и забил три гола.