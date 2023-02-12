Эксперт считает, что гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала» засчитан ошибочно

Эксперт по судейству и представитель PGMOL Крис Фой считает, что судейская бригада ошибочно засчитала гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала».

Напомним, что матч 23-го тура АПЛ прошел в Лондоне и завершился со счетом 1:1.

«Кристиан Нергор, отдавший голевой пас на Айвена Тоуни, находится в офсайде. Система VAR не провела полного анализа линий. Линии офсайда просто не провели. Это ошибка считается человеческим фактором. Если бы линии нарисовали, гол не был бы засчитан из-за офсайда», - сказал Фой английским журналистам.

Добавим, что игру обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом.