Дзюба дебютирует за «Локомотив» в контрольном матче с «Уралом»

Четырехкратный чемпион России по футболу Артем Дзюба выйдет в стартовом составе московского «Локомотива» в контрольном матче против екатеринбургского «Урала», сообщает Telegram-канал железнодорожников.

Игра пройдет в Дубае, в рамках тренировочного сбора. Этот матч станет дебютным за «Локомотив» для 34-летнего нападающего.

В стартовом составе вместе с Дзюбой выйдет еще один бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» - Игорь Смольников, перешедший в «Локомотив» вместе с Дзюбой.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени.