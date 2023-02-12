Сборная России в 14-й раз выиграла Кубок легенд

Сборная России в 14-й раз выиграла футбольный турнир «Кубок легенд», который проходил в Москве.

В финальном матче с командой легенд СНГ сборная России победила со счетом 6:4. Дублями у победителей отметились Александр Самедов и Павел Погребняк, по голу завбили Юрий Жирков и Константин Головской. На счету последнего и автогол. В составе команды СНГ отличились Хуршет Махмудов, Вячеслав Лычкин и Вячеслав Глеб.

Бронзовым призером турнира стала сборная звезд, обыгравшая команду легенд Европы – 10:7, в матче за пятое место команда легенд Латинской Америки обыграла команду легенд Африки - 11:6

За время проведения турнира сборная России лишь раз уступила трофей сборной звезд в 2020 году.