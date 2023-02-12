Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в 2024 году

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе может покинуть команду в 2024 году, не активируя опцию продления контракта, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, контракт подписанный в мае 2022 года заключен по схеме «2+1». Сам 24-летний нападающий раздумывает над тем, стоит ли продлевать его.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 26 матчей за чемпионов Франции во всех турнирах, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.

После 23 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 54 очками, опережая на пять очков «Марсель».