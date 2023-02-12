«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» и вышел на второе место в АПЛ

«Лидс» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд (80-я минута) и Алехандро Гарначо (85-я).

Таким образом, команда Майкла Скубалы с 19 очками осталась на 17-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага поднялись на вторую строчку, имея в своем активе 46 очков.

В следующем туре «Лидс» отправится в гости к «Эвертону» (18 февраля), а «Манчестер Юнайтед» сыграет у себя на стадионе против «Лестера» (19 февраля).