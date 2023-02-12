«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги, Депай забил победный мяч

«Сельта» на своем поле принимала «Атлетико» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «матрасников».

В составе победителей отличился Мемфис Депай (89-я минута)).

Отметим, что на 71-й минуте мадридский клуб остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Стефан Савич.

Таким образом, команда Карлуша Карвальяла с 23 очками располагается на 13-й позиции турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 38 очков.

В следующем туре «Сельта» отправится в гости к «Реал Сосьедаду» (18 февраля), а «Атлетико» сыграет у себя на стадионе с «Атлетиком» (19 февраля).