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Московское «Динамо» победило «Химки» в товарищеском матче

Команды находятся на тренировочном сборе в Турции.
12 февраля 2023 20:11
автор: Александр Евграфов

Футболисты московского «Динамо» победили «Химки» в товарищеском матче в ходе тренировочных сборов. Встреча в Турции завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.

Обе команды вышли на поле в траурных повязках в память о погибших в результате землетрясения в Турции, а игра началась с минуты молчания.

В составе победителей отличились Дмитрий Скопинцев (3-я минута), Даниил Фомин(21), Ярослав Гладышев (38) и Константин Тюкавин (90, пенальти). У «Химок» голы на счету Резиуана Мирзова (45+1) и Маркоса Гильерме (83). Оба гола были забиты с пенальти.

Ранее «Динамо» сегодня победило ташкентский «Олимпик» - 1:0, а «Химки» проиграли «Мактааралу» - 2:3.

«Динамо» после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице, завоевав 29 очков. «Химки» набрали 12 очков и занимают 15-е место, находясь в зоне вылета из Российской премьер-лиги. Игры чемпионата России возобновятся в марте.

источник: «Советский спорт»
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