Тен Хаг назвал Рэшфорда одним из лучших футболистов в Европе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы своей команды в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (2:0).

«Рэшфорд - один из лучших футболистов в Европе. Это совершенно точно. Я был убежден в этом с самого начала. Я очень рад работать с ним и могу добиться от него большего. У него очень большой потенциал», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что в составе победителей отличились Маркус Рэшфорд (80-я минута) и Алехандро Гарначо (85-я).

После этой встречи команда Майкла Скубалы с 19 очками осталась на 17-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага поднялись на вторую строчку, имея в своем активе 46 очков.

В следующем туре «Лидс» отправится в гости к «Эвертону» (18 февраля), а «Манчестер Юнайтед» сыграет у себя на стадионе против «Лестера» (19 февраля).