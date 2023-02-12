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«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и приблизился к «Арсеналу», лидирующему в АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Этихад».
12 февраля 2023 21:26

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Астон Виллы» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

В составе победителей отличились Родри (4-я минута), Илкай Гюндоган (39-я) и Рияд Марез (45+1-я, с пенальти).

Бирмингемцы ответили забитым мячом в исполнении Олли Уоткинса (61-я).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 48 очками вернулась на вторую позицию турнирной таблицы АПЛ, приблизившись к «Арсеналу», у которого 51 очко. Подопечные Унаи Эмери находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 28 очков.

источник: «Советский спорт»
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Встреча прошла на стадионе «Этихад».
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