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Эмери извинился перед болельщиками «Астон Виллы» после поражения от «Манчестер Сити»

Бирмингемский клуб уступил своему сопернику со счетом 1:3.
12 февраля 2023 22:32

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий после поражения своей команды в матчае 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:3).

«Я могу только извиниться перед нашими болельщиками. Мы не играли так, как раньше. Это был плохой матч, но мы должны учиться и использовать этот опыт в следующих играх», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Хосепа Гвардиолы с 48 очками вернулась на вторую позицию турнирной таблицы АПЛ, приблизившись к «Арсеналу», у которого 51 очко. Подопечные Унаи Эмери находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 28 очков.

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автор: Александр Евграфов
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