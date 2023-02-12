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Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Фиорентиной»

Туринский обыграл своего соперника со счетом 1:0.
12 февраля 2023 23:17

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после победы своей команды над «Фиорентиной» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«У нас были хорошие шансы сделать счет 2:0 во втором тайме, но в конце возникла небольшая путаница, когда их гол не был засчитан. Это был равный матч, и я доволен игрой команды», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Массимилиано Аллегри с 29 очками поднялась на девятую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Винченцо Итальяно находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

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