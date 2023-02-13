«Наполи» дома победил «Кремонезе», Кварацхелия отметился забитым мячом

Футболисты «Наполи» на своем поле обыграли «Кремонезе» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе неаполитанской команды голы забили Хвича Кварацхелия (22-я минута), Виктор Осимхен (65) и Элиф Эльмас (79).

Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти одержали свою шестую победу кряду в Серии А. В данный момент партенопейцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 59 очков. Кремонезе остался на последней, 20-й строчке (8 очков).

17 февраля «Наполи» отправится в гости к «Сассуоло», а «Кремонезе» тремя днями позже на выезде встретится с «Торино».

Чемпионат Италии

22-й тур

«Наполи» – «Кремонезе» – 3:0 (1:0)

Голы: Кварацхелия, 22. Осимхен, 65. Эльмас, 79.