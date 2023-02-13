«Барселона» одержала выездную победу над «Вильярреалом» благодаря голу Педри

Матч 21-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» – «Барселона» завершился минимальной победой каталонской команды со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 18-й минуте. Его автором стал полузащитник сине-гранатовых Педри.

В данный момент подопечные Хави набрали 56 очков и укрепились на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Идущий вторым «Реал» отстает от лидера на 11 очков. При этом у мадридцев есть одна игра в запасе. «Вильярреал» располагается на восьмой строчке (31 очко).

19 февраля «Барселона» на своем поле примет «Кадис», а «Вильярреал» днем ранее отправится в гости к «Мальорке».

Чемпионат Испании

21-й тур

«Вильярреал» – «Барселона» – 0:1 (0:1)

Гол: Педри, 18.