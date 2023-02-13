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«ПСЖ» сможет рассчитывать участие на Мбаппе и Месси в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией»

Игра запланирована на вторник, 14 февраля.
13 февраля 2023 08:14

Стало известно о том, что три ведущих игрока «Пари Сен-Жермен» смогут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

По информации французских СМИ, речь идет о таких футболистах, как полузащитник Марко Верратти, а также нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Отмечается, что Мбаппе и Верратти уже тренировались в общей группе парижан, а Месси приступит к полноценным тренировкам в понедельник, 13 февраля.

Напомним, что первая игра между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 8 марта в Мюнхене.

источник: «Советский спорт»
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«ПСЖ» сможет рассчитывать участие на Мбаппе и Месси в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией»
Игра запланирована на вторник, 14 февраля.
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