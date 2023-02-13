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«Айнтрахт» планирует продать Коло-Муани в другой клуб за 90-100 миллионов евро

В текущем сезоне французский футболист является одним из лидеров франкфуртского клуба.
13 февраля 2023 08:43

Руководство «Айнтрахта» установило ценник на возможный трансфер форварда клуба Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации источника, «орлы» хотят заработать на продаже 24-летнего француза около 90-100 миллионов евро. При этом отмечается, что нападающий вряд ли перейдет в «Баварию» по окончании сезона-2022/23, поскольку в мюнхенском клубе не собираются делать предложение по игроку ближайшим летом.

Напомним, что Коло-Муани защищает цвета «Айнтрахта» с июля 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

источник: «Советский спорт»
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«Айнтрахт» планирует продать Коло-Муани в другой клуб за 90-100 миллионов евро
В текущем сезоне французский футболист является одним из лидеров франкфуртского клуба.
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